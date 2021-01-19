معسكر "داخاو" يدعو بايدن لزيارته بعد انتقاد الموقع النازي

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برلين - (د ب أ)

وجه موقع معسكر الاعتقالات النازي السابق "داخاو" في ألمانيا، دعوة للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، للعودة لزيارة موقع النصب التذكاري بعد أن كتب في كتابه أنه غير راضٍ عن زيارته الأولى.

وأرسل كارل فرل، مدير المؤسسة البافارية التي تدير النصب التذكاري، الدعوة، اليوم الثلاثاء، أي قبل يوم واحد من تنصيب بايدن كرئيس.

وأدلى بايدن بتصريحات ناقدة في سيرته الذاتية التي نُشرت عام 2017 بعنوان "اوعدني، أبي"، والتي نُشرت باللغة الألمانية مؤخرا.

ويتحدث بايدن في كتابه عن أن فظائع محرقة النازية "هولوكوست" تم تخفيفها على مر السنين، مشيرا إلى أن ثكنات النوم في معسكر "داخاو" بدت نظيفة ومطلية حديثا.

كما أعرب بايدن عن أسفه لعدم وجود معلومات في "داخاو" عن تعرض السجناء للغاز.

وبحسب موقع النصب التذكاري، لم يكن هناك "قتل جماعي للأفراد بالغازات السامة" في داخاو على عكس معسكر "أوشفيتس".

قالت مديرة النصب التذكاري، جابريله هامرمان، إن بايدن وعد بالعودة مع أحفاده بعد زيارة الموقع في عام 2015، وأضافت: "خلال ذلك سيُجرى تصفية أي سوء تفاهم حول وظيفة غرفة الغاز على سبيل المثال بالاستعانة بالبحث الحالي"، مؤكدة أنها لم تغضب من تصريحات بايدن.

وأوضحت هامرمان أن النصب التذكاري يشرع في "تصور جديد طويل الأمد وشامل يولي أهمية كبيرة لنقل أصالة المكان وآثاره".