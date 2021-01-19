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زعيم الأغلبية يطالب وزير الإعلام برد المبالغ التي تقاضاها نظير الجمع بين منصبين

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زعيم الأغلبية يطالب وزير الإعلام برد المبالغ التي تقاضاها نظير الجمع بين منصبين زعيم الأغلبية يطالب وزير الإعلام برد المبالغ التي تقاضاها نظير الجمع بين منصبين

مصراوي Masrawy

05:56 م الثلاثاء 19 يناير 2021

مصراوي

رفض أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النيابية، رد وزير الدولة للإعلام حول سلامة موقفه القانوني حول استمراره كعضو مجلس إدارة منتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في الوقت الذي يشغل فيه منصب وزير الإعلام.

وأكد رشاد في تصريحات له، الثلاثاء، أن وزير الإعلام أشار إلى حصوله على موافقة رئيس الوزراء بناء على فتوى من رئيس هيئة المستشارين، مشيرا إلى أن استمرار هيكل في منصبه وزيرا لشئون الدولة للإعلام، يعد مخالفة لقانون الشركات (الفقرة الأخيرة بالمادة ٧٩ والتى تشترط على العضو المنتدب للشركات التفرغ).

وطالب زعيم الأغلبية، وزير الإعلام برد المبالغ التي تقاضاها عن تلك الفترة التي شهدت الجمع بين منصبه كوزير الدولة للإعلام وعضو منتدب للشركة.

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