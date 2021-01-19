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ماليزيا: إصابة 18 طالبا من العائدين مؤخرا إلى مساكن الطلبة بكورونا

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ماليزيا: إصابة 18 طالبا من العائدين مؤخرا إلى مساكن الطلبة بكورونا ماليزيا: إصابة 18 طالبا من العائدين مؤخرا إلى مساكن الطلبة بكورونا

مصراوي Masrawy

09:33 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

كوالالمبور- (د ب أ):

ثبتت إصابة 18 طالبا من العائدين مؤخرا إلى مساكن الطلبة في منطقة صباح، شمالي ماليزيا، بفيروس كورونا، خلال اليومين الماضيين.

ووفق داتوك سيري ماسيدي مانجون، المتحدث باسم الإدارة الحكومية الماليزية المعنية بمكافحة الفيروس، فإن مكاتب الصحة في صباح تساعد في فحص العائدين إلى مساكن الطلبة للتحقق عما إذا كانوا مصابين بكوفيد 19، حسبما نقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وأضاف أن الإجراء يهدف إلى منع العدوى المحتملة في مساكن الطلبة.

وسجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية 3306 حالة إصابة جديدة، و4 وفيات، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز". وبذلك يرتفع إجمالي عدد إصابات كورونا

في البلاد إلى 161 ألفا و740 حالة، والوفيات إلى 605 حالات.

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مصراوي Masrawy

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