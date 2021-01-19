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القيادة المركزية الأمريكية تنفي صلتها بانفجارات "جرف الصخر"

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القيادة المركزية الأمريكية تنفي صلتها بانفجارات "جرف الصخر" القيادة المركزية الأمريكية تنفي صلتها بانفجارات "جرف الصخر"

مصراوي Masrawy

09:16 ص الثلاثاء 19 يناير 2021

بغداد- (د ب أ):

نفت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، صلتها بانفجارات وقعت قبل ساعات بناحية جرف الصخر جنوب غرب العاصمة العراقية.

وكتب بيل أوربان المتحدث باسم القيادة، على صفحة القيادة على موقع تويتر، :"الانفجارات التي أفادت تقارير بوقوعها في وقت مبكر اليوم على مسافة 40 ميلا من بغداد بالعراق، في بلدة جرف الصخر، لم تكن ناتجة عن عمليات عسكرية أمريكية".

كانت قناة "العربية" أفادت بوقوع ثلاثة انفجارات بناحية جرف الصخر داخل مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله العراقي، مضيفة أنه لم يسجل سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف الجيش العراقي المتواجد بالقرب من جرف الصخر.

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