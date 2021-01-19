باكستان تصادق على لقاح "سينوفارم" الصيني للاستخدام الطارئ

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بعد تقييم سلامته وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد

صادقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية، أمس الإثنين، على لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، للاستخدام الطارئ، وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد.

وجاء في نشرة من الهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن لقاح "سينوفارم"، وهو أحد اللقاحين المعتمدين من قبل الهيئة، قد تم منحه تفويض المصادقة على الاستخدام الطارئ بعد تقييم سلامته وجودته.

وقالت الهيئة إنه ستتم مراجعة التفويض كل ربع سنة، مع مراعاة مزيدٍ من البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية والجودة.

وذكرت النشرة أيضاً أن لقاحاً تصنعه شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا"، حصل أيضاً على المصادقة في وقت سابق وفق "روسيا اليوم".

يُذكر أن باكستان أبلغت الإثنين عن تسجيل 1920 إصابة جديدة بكورونا، و46 حالة وفاة؛ ما رفع إجمالي حالات العدوى، إلى 521211، والوفيات إلى 10997.