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"كلوب" عن حفاظ ليفربول على لقب "البريميرليج": تأهلنا إلى دوري الأبطال صعب

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"كلوب" عن حفاظ ليفربول على لقب "البريميرليج": تأهلنا إلى دوري الأبطال صعب "كلوب" عن حفاظ ليفربول على لقب "البريميرليج": تأهلنا إلى دوري الأبطال صعب
قال: المنافسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستكون أشد من أي وقت مضى

يرى مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أنه يتعين على فريقه خوض معركة لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل التفكير في إمكانية الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.

وفي ظل النتائج غير المتوقعة لمعظم أندية الطليعة، قال كلوب: إن المنافسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستكون أشد من أي وقت مضى "عندما أنهينا الموسم في مركز الوصافة (2018- 2019)، بدأت أفكر حقًّا بإحراز اللقب بعد ضمان التأهل إلى دوري الأبطال".

وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "أعرف عملي وما يتعين عليّ القيام به. الأهم هو التأهل إلى دوري الأبطال، وأعرف مدى صعوبة الأمر. سيكون هذا الموسم سباقًا صعبًا للأربعة الأوائل (يتأهل أول أربعة أندية في ترتيب الدوري الإنجليزي مباشرة إلى دوري الأبطال)".

وأقر المدرب البالغ 53 عامًا، بأن المشجعين ليسوا "الصنف الأكثر صبرًا"، ويريدون الفوز في كل مباراة.

وأضاف وفق "الفرنسية": "لست مختلفًا عنهم؛ لكنني في هذا العمل منذ وقت طويل لأعرف أن اجتياز الأوقات الصعبة وارد كثيرًا".

وتابع: "ليس الأصعب في حياتي... لذا هي وضعية حيث نمارس كرة القدم ولدينا إصابات ولا نزال، ولقد اعتدنا عليها على المدى الطويل، فيما بدأ بعض المصابين يعودون إلينا".

وبتعادله السلبي يوم الأحد الماضي مع مانشستر يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي، تراجع ليفربول إلى المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن يونايتد ونقطة عن كل من مانشستر سيتي، وليستر سيتي، كما يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن وست هام يونايتد التاسع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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