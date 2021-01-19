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السماح بعودة بث "بي إن سبورت" في

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السماح بعودة بث "بي إن سبورت" في السعودية السماح بعودة بث "بي إن سبورت" في
مكاتبها تعود للعمل وبيع أجهزتها بعد منع 3 أعوام

السماح بعودة بث

قالت وكالة "رويترز"، إن beIN Sports التلفزيونية القطرية أعادت استئناف بثّها في ، وسيتاح لمكاتب شبكة "بي إن سبورت" العمل في المناطق السعودية وبيع أجهزتها رسمياً، بعد منع استمر نحو 3 أعوام.

وتقوم الشبكة القطرية بنقل حصري لبطولات لكرة القدم وكؤوس أمم أوروبا وإفريقيا وآسيا وكوبا أمريكا، فضلاً عن دوريات الأبطال في القارات المذكورة.

يأتي هذا بعد فتح الحدود بين المملكة وقطر، بينما أعادت الخطوط السعودية والخطوط القطرية تشغيل رحلاتهما بين البلدين يوم الإثنين الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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