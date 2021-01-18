3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب ٣ أشخاص، اليوم الإثنين، في حريق اندلع بوحدة سكنية في عمارات الأوقاف بمدينة موط في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقت مديرية أمن الوادي الجديد بلاغًا بالحادث وموقعه، حيث انتقلت سيارات الدفاع المدني إلى عين المكان للسيطرة على الحريق، ونقلت المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

بالفحص تبينت إصابة: عاطف محمد حسن (40 عامًا)، وإلهام جبريل (54 عامًا)، وأشرف عثمان نور (24 عامًا)، جرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام، بينما تمكن فريق الدفاع المدني من عمل كاردون أمني حول الوحدة السكنية المحترقة وتمكنوا من السيطرة على النيران.​