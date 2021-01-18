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واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول

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واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول

مصراوي Masrawy

11:01 م الإثنين 18 يناير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن اعتقال مسئول منتخب في ولاية نيو مكسيكو، بعد أن توعد بالسفر إلى العاصمة واشنطن محملًا بالسلاح للمشاركة في مظاهرات منددة بتنصيب جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة.

واعتقلت السلطات كوي جريفين مفوض مقاطعة أتيرو في الولاية، ومؤسس حركة "رعاة البقر من أجل "، في تهم متصلة باقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونجرس الأمريكي في العاصمة، يوم 6 يناير الجاري، وفقًا لوثائق نشرتها وزارة العدل عبر موقعها، ونقلتها قناة "الحرة" الأمريكية الفضائية مساء اليوم الإثنين، "إن التهم الموجهة بحق جريفين تتضمن الدخول عن سابق إصرار وإدراك أو المكوث في مواقع أو مبان أمنية دون تصريح قانوني".

وحتى بعد أكثر من أسبوعين على اقتحام الكابيتول، تواصل السلطات الفيدرالية توجيه الاتهامات للأشخاص الذين يشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم شرطي، وتعتمد السلطات في توجيه الاتهامات على مقاطع الفيديو التي حصلت عليها من شهود العيان أو المقتحمين أنفسهم.

ومنذ السبت الماضي تم توثيق 80 دعوى قضائية في المحاكم الفيدرالية تشمل 40 شخصًا على علاقة بالهجوم - وفقًا لما ذكرته وزارة العدل - بينما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح 200 تحقيق والحصول على قرابة 140 ألف مقطع وصورة، بعد أن طلبت السلطات مساعدة العامة، كما رسل المكتب تقريرًا للقوات الأمنية، أمس ذكر فيه أن مهاجمي الكابيتول قاموا بالاتفاق قبل وصولهم العاصمة على طريقة للتواصل من خلال ترددات راديو، وفقا لمذكرة فيدرالية نقلتها "ABC" الأمريكية.

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