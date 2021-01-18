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الخارجية تؤكد اهتمام بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية

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الخارجية تؤكد اهتمام السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الخارجية تؤكد اهتمام بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية

مصراوي Masrawy

11:00 م الإثنين 18 يناير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بهدف الوصول إلى تبادل وتكامل تجاري بين الدول الإفريقية الشقيقة، وسعيًا نحو تحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية للسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية وامكيلي ميني والوفد المرافق له.

وأشارت مساعد الوزير إلى أن الرئيس السيسى كان حريصًا على إطلاق الاتفاقية خلال رئاسة للاتحاد الإفريقي في عام 2019، معربة عن ترحيبها بالزيارة المهمة التي يقوم بها المسئول الإفريقي إلى مصر، وتقديرها لحرصه على زيارة مصر كأولى زياراته الخارجية منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

وأكدت مساعد وزير الخارجية، استعداد المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية، خاصةً وأن مصر لديها من الخبرات ما تؤهلها للعب دور محوري وأساسي في تفعيل عمل السكرتارية وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية وصولاً إلى التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وشددت جندي، على حرص مصر على إنجاح مهام السكرتير العام نحو التوصل إلى توافق بشأن المسائل العالقة، والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية يونيو 2021.

من جانبه، أعرب السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية، عن تقديره وتشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى مصر، وتقديره للدعم المصري المقدم للسكرتارية ولحفاوة الاستقبال وبرنامج الزيارة المكثف الذي تم إعداده بعناية، مؤكدًا حرصه على استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة.

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