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مواجهات عنيفة في منطقة التضامن أكبر حي شعبي في تونس

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مواجهات عنيفة في منطقة التضامن أكبر حي شعبي في تونس مواجهات عنيفة في منطقة التضامن أكبر حي شعبي في تونس

مصراوي Masrawy

10:46 م الإثنين 18 يناير 2021

تونس - (د ب أ)

تشهد منطقة حي التضامن قرب العاصمة التونسية، وهو أكبر الاحياء الشعبية في تونس مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة منذ الساعات الاولى من مساء اليوم الاثنين.

وهذه هى الليلة الثالثة للاحتجاجات في حي التضامن، الذي يضم فئات واسعة من الطبقة الفقيرة غرب العاصمة، ولكنها الأكثر عنفًا وحضورًا لقوات الامن.

وقال مصور لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) الذي عاين الموجهات إن فرق خاصة لمكافحة الشغب ومدرعات وصلت إلى الحي وأطلقت الغاز المسيل للدموع كما استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين وملاحقتهم في الشوارع والأزقة.

ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة وقطعوا طرقًا وأحرقوا العجلات المطاطية.

وتشهد العديد من الأحياء في أنحاء تونس، ومن بينها أحياء في ضواحي العاصمة، منذ أيام مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة حتى ساعات متأخرة من الليل على الرغم من حظر التجوال الليلي.

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