مصدر أمني يكشف مفاجأة حول مُصنعة الحلويات الخادشة للحياة بنادي الجزيرة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي:

صرح مصدر أمني مسئول، أن السيدة المتهمة بتصنيع الحلوى الجنسية خلال احتفال داخل نادي الجزيرة، مُسجلة خطر وسبق اتهامها في قضية "سرقة" بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن السيدة قامت بتحويل شقتها السكنية بجاردن سيتي إلى مصنع لتصنيع الحلوى الخاصة للحفلات.

أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط السيدة، بعد تداول فيديو للاحتفال بعيد ميلاد داخل نادي الجزيرة، والتقاط بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات بالنادي، وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وأفاد المصدر، أن الأجهزة الأمنية فحصت واقعة تداول صور الحلوى، وتحديد هوية المشاركين وكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت وزارة الشباب والرياضة قررت تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجهت اللجنة صباح اليوم إلى مقر النادي، وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.