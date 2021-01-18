طلب إحاطة في البرلمان بشأن واقعة "سيدات نادي الجزيرة"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلن النائب خالد عبدالمولى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية بالشرقية، تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن واقعة "سيدات الجزيرة".

وقال عبدالمولي في طلب إحاطته المقدم إلى مجلس النواب: "أتقدم لسيادتكم، طبقًا لنص الدستور ومواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بطلب إحاطة للسيد وزير الشباب والرياضة، بشأن ماتم من نشر بعض الصور الخداشة للحياء العام في احتفالية بنادي الجزيرة أحد أعرق القلاع الرياضية بمصر والتي لاتتناسب من التباعد الاجتماعي، في ظروف جائحة كورونا ولا تتناسب من مواد الدستور المصري، من احترام الأديان السماوية والعادات والتقاليد الشرقية والعراقة والأصول المصرية".

وطالب عبدالمولي في طلبه بالتحقيق الفوري، في الواقعة.