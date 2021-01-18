لغز حريق "6 الصبح".. اتهام سيدة بقتل ضرتها حرقا وخطف رضيعها في أطفيح

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات تفحم جثة ثلاثينية داخل غرفة نومها بمركز أطفيح، جنوب المحافظة.

تلقى العقيد أحمد حمدي مأمور قسم أطفيح إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية الحلف الغربي.

أخطرت النجدة غرفة عمليات الحماية المدنية. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إطفاء قاده العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.

وتبين نشوب الحريق في غرفة نوم ما أسفر عن مصرع ربة منزل تدعى "هدى شعبان عبد العظيم" 30 سنة، عثر على جثتها على الأرض بجوار السرير وبها آثار حروق متفرقة.

مفاجآت كشفتها المعاينة والتحريات الأولية بأن المتوفاة تقيم رفقة زوجها "خالد.س." عامل، وأيضا تقيم معهما بنفس المنزل زوجته الثانية وتدعى "أم الخير.أ.ع.".

لدى دخول المنزل لاحظ الأهالي اختفاء الزوجة الثانية وأيضا رضيع السيدة المتوفاة ويبلغ من العمر 4 أشهر فأبلغوا الشرطة متهمين السيدة الهاربة بالتسب في الحريق الذي نتج عنه الوفاة.

استدعى رجال الإطفاء الشرطة بقيادة الرائد أحمد يسري رئيس المباحث، ووجه العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق بتكثيف التحريات والتوصل إلى مكان اختفاء الزوجة الثانية والرضيع فضلا عن سماع أقوال الزوج.