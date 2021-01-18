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الحبس سنتين لـ"سارة الطباخ" بتهمة تبديد أموال المطرب محمد الشرنوبي

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الحبس سنتين لـ"سارة الطباخ" بتهمة تبديد أموال المطرب محمد الشرنوبي الحبس سنتين لـ"سارة الطباخ" بتهمة تبديد أموال المطرب محمد الشرنوبي

مصراوي Masrawy

09:19 م الإثنين 18 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، حكم بمعاقبة المنتجة سارة الطباخ، بالحبس غيابيًا سنتين مع الشغل، وكفالة ألفين جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي.

وفور صدور الحكم قام محامي المنتجة بتقديم معارضه على الحكن الصادر ضد موكلته، وبناء على ذلك حددت محكمة قسم أول الشيخ زايد، يوم 7 فبراير المقبل لنظر المعارضة المقدمة.

وكانت سارة الطباخ اتهمت في محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، خطيبها السابق محمد الشرنوبي، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبي بعد سؤاله من قبل رجال المباحث.

وقالت سارة، إنها كانت في زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكني بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت بـ "الاسكوتر" المملوك لها، والمختفي قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبي.

فيما قال الشرنوبي، إن سارة من أهدته "الأسكوتر" كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته.

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