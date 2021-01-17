أخبار عاجلة

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيطاليا تشدد من قواعد مكافحة وإغلاق غالبية المطاعم

Print
إيطاليا تشدد من قواعد مكافحة فيروس كورونا وإغلاق غالبية المطاعم إيطاليا تشدد من قواعد مكافحة وإغلاق غالبية المطاعم

مصراوي Masrawy

03:23 ص الأحد 17 يناير 2021

روما - (د ب أ):
قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا يوم السبت إن إيطاليا تشدد حاليا من قواعدها المتعلقة بمكافحة مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، حيث تم تحديد ثلاث مناطق على أنها مناطق حمراء وهى الأكثر خطورة وسيسرى ذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

وفي المناطق الحمراء الثلاث الجديدة، وهى أقاليم لومباردي وصقلية ومقاطعة بولزانو التى تتمتع بالحكم الذاتي، صدرت الأوامر للسكان بعدم مغادرة منازلهم إن أمكن، باستثناء الذهاب إلى العمل أو شراء سلع البقالة أو لأسباب عاجلة أخرى.

وتم تصنيف معظم مناطق إيطاليا على أنها برتقالية أى متوسطة الخطورة ، مما يعني حث السكان على عدم مغادرة مدنهم أو بلداتهم ، مع إغلاق المتاجر والحانات والمطاعم فيما عدا المتاجر الكبرى.

وكانت قد شددت في السابق معايير تصنيف المناطق.

وتعني القواعد الجديدة إغلاق 70 % من قطاع المطاعم الإيطالي مرة أخرى، وفقا لجمعية "كولديريتي" الزراعية، بعد أن تم السماح بإعادة فتحها لفترة قصيرة بعد العطلات.

وذكرت جمعية "كولديريتي" إن القيود أثرت بشدة على قطاعي الزراعة والغذاء بالكامل، ودعت إلى تقديم إعانات لإنقاذ الوظائف وحماية الاقتصاد.

وتأتي القواعد المشددة في الوقت الذي سجلت فيه السلطات 16 ألف إصابة جديدة و 477 حالة وفاة بسبب الفيروس يوم الجمعة.

وبرغم القيود المشددة، ستسمح بعض المناطق للمتاحف والمعارض الفنية بفتح أبوابها مجددا اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وقامت إيطاليا بتمديد مجموعة من القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بما في ذلك قواعد ارتداء الأقنعة وحظر التجوال الليلي حتى 15 فبراير المقبل وذلك طبقا لمرسوم وقعه رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي يوم الجمعة.

ولا يزال السفر بين المناطق أو الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي محظورا إلا لأسباب جوهرية وتظل مناطق التزلج مغلقة أيضًا حتى 15 فبراير.

ومع ذلك ، سيتمكن قطاع من الطلاب من العودة إلى المدارس اعتبارًا من بعد غد الاثنين ، بينما سيستمر تعليم باقى الطلاب عن بعد .

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين إغلاق الحانات التي تقدم المشروبات الكحولية بعد الساعة السادسة مساء ، ولا يُسمح بزيارات الأسر الأخرى إلا مرة واحدة يوميًا بحد أقصى شخصين ، مع استثناء الأطفال دون سن 14 عاما .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية

حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

شبكة عيون الإخبارية