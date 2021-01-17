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وفد نيجيري يزور الجامع الأزهر

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وفد نيجيري يزور الجامع الأزهر وفد نيجيري يزور الجامع الأزهر

مصراوي Masrawy

03:30 ص الأحد 17 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، الدكتور عيسى علي فنتامي، وزير الاتصالات النيجيري، وبشير إبراهيم معاجي، سفير دولة نيجيريا في جمهورية العربية، والوفد الموافق لهما.

ورحب مدير عام الجامع الأزهر بالوفد النيجيري، ونقل لهم تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي يؤكد دائمًا ضرور تعزيز التعاون والتنسيق بين الأزهر الشريف وقيادات وشعوب القارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بتقديم أوجه الدعم والمساندة لهم في مواجهتها لجماعات الإرهاب والضلال، وتفعيل دور الأزهر في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة وفق منهجه الوسطي المعتدل البعيد عن الإفراط والتفريط.

ونظمت إدارة الجامع الأزهر للوفد النيجيري جولة تعريفية داخل الجامع الأزهر، وأروقته العلمية، وفروعها الخارجية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، ودورها في خدمة أبناء المجتمع وغيرهم من الطلاب الوافدين، وحضر الوفد خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور إبراهيم الهدهد الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، تحت عنوان "سماحة الإسلام من أهم مظاهر عالميته".

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد النيجيري عن تقديرهم للأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجهوده المبذولة في محاربة الفكر المتطرف والتصدي للجماعات المتطرفة التي تثير الفوضى وتشوه صورة ديننا الحنيف، بالإضافة إلى دور الأزهر الكبير في تعليم الطلاب الوافدين وتدريب الائمة والوعاظ الوافدين.

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