مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح بمكسيكو سيتي

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مكسيكو سيتي - (د ب أ):

صرح ممثلو الادعاء العام، في المكسيك يوم السبت بأن خمسة أشخاص قتلوا في هجوم مسلح بمدينة مكسيكو سيتي.

وقال مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي إنه فتح تحقيقا في الهجوم الذي وقع مساء الجمعة في بلدية ميجيل هيدالجو بالعاصمة المكسيكية.

وقال مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي إنه عثر على ثلاثة قتلى في مسرح الجريمة بينما توفي اثنان في المستشفى.

وبحسب التقارير المحلية، يعتقد أن أحد الضحايا من عناصر عصابة "يونيون تيبيتو" المحلية.

وتعاني مكسيكو سيتي، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المكسيك والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات الجريمة مثل باقي أنحاء البلاد.

ووفقا لأحدث الإحصاءات، يتم تسجيل ما يقرب من 100 جريمة قتل يوميا في المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة.