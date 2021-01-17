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5 آلاف جنيه مكافأة.. القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 224 عاملًا بشركة خاصة

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5 آلاف جنيه مكافأة.. القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 224 عاملًا بشركة خاصة 5 آلاف جنيه مكافأة.. القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 224 عاملًا بشركة خاصة

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأحد 17 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بصفتها الشركة المالكة لفندق ميريديان هليوبوليس، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للعاملين بالفندق، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ224 عاملًا بالشركة.

وبحسب بيان اليوم، أوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية نصت علي تسوية رضائية لمستحقات العاملين بفندق ميريديان هليوبوليس بتعويض العاملين الذين لم يتجاوزوا سن الستين بصرف شهرين على الأجر الشهري الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى عشرون ألف جنيه شهرياً وصرف باقي المدة المتبقية في العقد للعاملين بعقود محددة المدة.

كما يصرف مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه مكافأة، لكل موظف من العمالة الدائمة دفعة واحدة فقط، ومبلغ 1000 جنيه عن كل سنة خدمة كاملة للعمالة محددة المدة مكافأة عن مدة عملهم بالفندق.

كما نصت الإتفاقية على أن يتم صرف التعويضات للعاملين بفندق ميريديان هليوبوليس من خلال الشركة المالكة مع مراعاة أن يتم إصدار الشيكات للعمال المقترضين من البنوك بشيكات مسحوبة لأمر البنك المقرض وذلك لإجراء التسوية المطلوبة لكل عامل من البنك المقرض له وذلك في موعد غايته أول فبراير 2021.

وقع الاتفاقية عن الشركة الوطنية للنقابات المهنية ، سعيد عبد الباقي إبراهيم بصفته العضو المنتدب للشركة ، كطرف أول ، وعن النقابة العامة للعاملين بالسياحة ممدوح محمدي رئيس النقابة ، وعن اللجنة النقابية كلاً من عبد الفتاح خطاب رئيس اللجنة، ومجدي عباس نائب الرئيس، ومحمد فاوي الأمين العام، ومجدي محمد عبدالسلام الأمين العام المساعد، وشريف حسن، وعاطف عبدالموجود، ومحمد عبدالوهاب، بصفتهم أعضاء باللجنة.

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