أخبار عاجلة

رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية -
فاوتشي: المستشفيات الأمريكية مليئة بمرضى كورونا والوضع خطير للغاية -
السجن 9 سنوات لرئيس بنك الفاتيكان السابق ومحاميه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وكيل "خطة البرلمان": مدينة الذهب تعظم إيرادات الدولة

Print
وكيل "خطة البرلمان": مدينة الذهب تعظم إيرادات الدولة وكيل "خطة البرلمان": مدينة الذهب تعظم إيرادات الدولة

مصراوي Masrawy

08:13 م السبت 16 يناير 2021

(مصراوي):

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح لمخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في ، مشيرا إلى أنه اتجاه محمود من الرئيس؛ لتعظيم إيرادات الدولة.

وقال عمر إن مصر كانت رائدة خلال الفترة الماضية فى صناعة الذهب، حتى تفوقت علينا دول الخليج في صناعة الذهب خلال التسعينيات والألفية.

وأكد عمر في تصريحات تلفزيونية أن مصر عليها أن تستعيد ريادة صناعة الذهب مرة أخرى، خاصة وأننا لدينا مناجم ذهب واعدة، تبشر بأن تكون مصر من كبار منتجي الذهب.

واستطرد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "حينما نصنع خام الذهب؛ فإننا في هذه الحالة سنضيف قيمة مضافة".

ويشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية