وكيل "خطة البرلمان": مدينة الذهب تعظم إيرادات الدولة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، مشيرا إلى أنه اتجاه محمود من الرئيس؛ لتعظيم إيرادات الدولة.

وقال عمر إن مصر كانت رائدة خلال الفترة الماضية فى صناعة الذهب، حتى تفوقت علينا دول الخليج في صناعة الذهب خلال التسعينيات والألفية.

وأكد عمر في تصريحات تلفزيونية أن مصر عليها أن تستعيد ريادة صناعة الذهب مرة أخرى، خاصة وأننا لدينا مناجم ذهب واعدة، تبشر بأن تكون مصر من كبار منتجي الذهب.

واستطرد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "حينما نصنع خام الذهب؛ فإننا في هذه الحالة سنضيف قيمة مضافة".

ويشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر.​