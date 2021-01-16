زاهي حواس يسلّم جوائز أفضل أثري ومرمم في 2020.. تعرف على الفائزين

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

سلّم اليوم السبت، الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، الجائزة السنوية لمركز زاهي حواس للمصريات لأفضل أثري ومرمم لعام 2020، للعام الثالث على التوالي، بمقر الوزارة بالزمالك.

حصل على جائزة أفضل أثري كل من صلاح الماسخ، كبير مفتشي آثار الكرنك عن أعمال حفائر طريق الكباش، ومحمد وهب الله، مفتش الآثار بتونا الجبل عن أعمال حفائر تونا الجبل، كما حصل سعدي عوض، مدير ترميم بمعبد الكرنك على جائزة أفضل مرمم عن أعمال ترميم كباش معبد الكرنك.

وجرت العادة أن تُمنح هذه الجائزة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الآثاريين الموافق 14 يناير من كل عام أثناء الاحتفال به بدار الأوبرا المصرية، ولكن في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، تم الإعلان عن الجوائز وتقديمها إلى الفائزين بها.

تمنح جائزة الدكتور زاهى حواس السنوية لأفضل أثرى ومرمم من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 2018، وقدرها 15 ألف جنيه لكل فائز. وخلال العام الماضي، قام حواس برفع قيمة الجائزة لتصبح لأفضل اثنين من الأثريين ومرمم واحد سنويًا.

يعمل صلاح الماسخ مديرًا لمعابد الكرنك، وكان مسؤولًا عن مشروع الحفائر أمام معابد الكرنك، كما تقلد العديد من المهام الوظيفية بالمجلس الأعلى للآثار؛ منها مدير مواقع الحفائر أمام معابد الكرنك كما شارك في مشروع تخفيض المياه الجوفية بالبر الغربي للأقصر، وله العديد من المقالات والأبحاث بالمجلات العلمية فيما يختص بعلم المصريات.

كما أنه ألقى العديد من المحاضرات في الكثير من المؤتمرات العلمية الدولية والعديد من البلاد عن علم المصريات وأهم الاكتشافات الحديثة، منها الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا، قبرص، فرنسا.

كما يعمل وهب الله مفتش آثار بمنطقة تونا الجبل الأثرية، حيث كان عضوًا في البعثة المصرية الإيطالية بمنطقة آثار الشيخ عبادة بالمنيا وعضو البعثة المصرية للمجلس الأعلى للآثار بمنطقة آثار الغريفة بتونا الجبل. كما عمل مشرفًا على البعثات الأجنبية بمنطقة آثار المنيا الجنوبية وكُلف للقيام بأعمال الحفائر التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

أما عبدالله الجمل فهو مدير ترميم بمعبد الكرنك ومعبد موت، وشارك في مشروع حفائر وترميم تماثيل كباش الملك رمسيس الثاني خلف الصرح الأول في معابد الكرنك وترميم نقوش جدران معبد الأوبت، بالإضافة إلى مشاركة البعثة الأرجنتينية في أعمال توثيق مقبرة رقم 338 بمقابر الأشراف.

وشارك أيضًا في ترميم النقوش الجدارية بالفناء المفتوح بمعبد خنسو وترميم أحجار التلاتات بمخزن أخناتون وصيانة وتنظيف مقصورة امنحتب الأول ومعبد الكرنك بالتعاون مركز البحوث الأمريكي. كما شارك أيضا في حفائر البعثة المصرية بالمنطقة الرومانية شرق معبد الأقصر.

​