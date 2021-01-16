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لبنان: منتجات غذائية تركية وإسرائيلية بشعارات لبنانية لخداع المستهلكين في الأسواق الخارجية

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لبنان: منتجات غذائية تركية وإسرائيلية بشعارات لبنانية لخداع المستهلكين في الأسواق الخارجية لبنان: منتجات غذائية تركية وإسرائيلية بشعارات لبنانية لخداع المستهلكين في الأسواق الخارجية

مصراوي Masrawy

08:21 م السبت 16 يناير 2021

بيروت - (أ ش أ):

قالت وزارة الصناعة اللبنانية إن تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول، تلجأ إلى "خداع المستهلكين" في الأسواق الخارجية، عبر اعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي خلافا للحقيقة والواقع أنها من منشأ لبناني.

وأكدت وزارة الصناعة اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن لديها معلومات موثقة بالصور تظهر منتجات مصنعة في تركيا وإسرائيل على وجه الخصوص، وقد دونت عليها عبارات توحي أنها لبنانية المنشأ.

وأضاف البيان: "هذا التعدي المستجد يعتبر احتيالا وقرصنة، ويشكل جريمة بحق سيادة لبنان واقتصاده وصناعته، وستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية على الإيعاز إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولا إلى مقاضاة الجهات الفاعلة".

وأشارت إلى أن إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الإغلاق العام الشامل للبلاد والتي يمكن أن تُمدد، يضيف إلى ما ورد مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني اللبناني وإيقاف دورته الإنتاجية والتصديرية ويتسبب في خسارة الصناعيين المصدرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلا، بما يفيد المنافسين في الخارج على كسب هذه الأسواق.

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