فوكس نيوز: سقوط صاروخين إيرانيين على بعد 160 كلم من حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عطايا:

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن صواريخ بعيدة المدى انطلقت من إيران سقطت بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي، وعلى بعد 100 ميل (160 كيلومتر) من حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز".

ونقلت فوكس نيوز عن مصادرها، أن "صواريخ بعيدة المدى من إيران سقطت بشكل خطير بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي يوم السبت، وعلى بعد 100 ميل من مجموعة حاملة الطائرات نيميتز".

وأضافت أن "صاروخًا واحدًا على الأقل هبط على بعد 20 ميلًا من السفينة التجارية، لكن المسؤولين الأمريكيين رفضوا تقديم المزيد من التفاصيل حول السفينة".

وتابعت أن "حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز أيضًا كانت على مقربة من صاروخين باليستيين سقطا على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومتر)، مما أدى إلى تطاير شظايا كل الاتجاهات".

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين "كنا نتوقع إطلاق صواريخ من إيران ضدنا، ولكن كان هناك قلق من مدى استعداد طهران لتلك الخطوة.

وذكرت "فوكس نيوز"، أن مسافة 100 ميل لا يمكن رصدها بالنظر، إلا أن أقمار التجسس الصناعية الأمريكية التي تدور في مدارات عالية في الفضاء تتبعت إطلاق الصاروخ من الجمهورية الإسلامية.

وزعم الحرس الثوري الإيراني، أن صواريخه الباليستية طويلة المدى التي تم إطلاقها صباح السبت، حلقت أكثر من 1000 ميل في الجزء الشمالي من المحيط الهندي.

وأجرت القوات الإيرانية مجموعة من التدريبات العسكرية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك إطلاق صواريخ عابرة القارات من جنوب شرق إيران في البحر.

ويأتي إطلاق الصاروخ الإيراني يوم السبت، بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لإطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدة في العراق تضم قوات أمريكية.

ولم يُقتل أي أمريكي في الهجوم آنذاك، لكن أكثر من 100 أصيبوا بجروح في الرأس.

وجاء الهجوم الإيراني بعد خمسة أيام من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في بغداد أثناء مغادرته المطار، إلى جانب أبو مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي السابق.