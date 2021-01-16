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مجددًا.. فرنسا تعود إلى حظر التجول لوقف عدوى "كورونا"

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مجددًا.. فرنسا تعود إلى حظر التجول لوقف عدوى "كورونا" مجددًا.. فرنسا تعود إلى حظر التجول لوقف عدوى "كورونا"
إلزام المسافرين إليها بتقديم اختبار سلبي للفيروس

مجددًا.. فرنسا تعود إلى حظر التجول لوقف عدوى

بدأ الناس في جميع أنحاء فرنسا العودة إلى منازلهم في ساعة متأخرة اليوم السبت للوفاء بحظر تجول جديد في السادسة مساء؛ بهدف المساعدة في وقف انتشار عدوى ، خاصة النوع الأكثر عدوى.

وقدمت السلطات حظر التجول لمدة ساعتين حتى الساعة الـ6 مساء، ويستمر حتى الساعة الـ6 صباحًا. وإضافة إلى ذلك، وبدءًا من الاثنين المقبل، سيتعين على أي شخص يسافر إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي إظهار اختبار "كورونا" سلبي، والعزل الذاتي لمدة أسبوع عند الوصول، وفقًا لـ"رويترز".

وأودى الفيروس بحياة 70 ألف شخص في فرنسا، وهو سابع أعلى حصيلة في العالم. وتشعر بالقلق بشكل خاص من المتغير الأكثر قابلية للانتقال، الذي جرى اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، ويمثل الآن نحو 1 في المئة من الحالات الجديدة.فرنسا فيروس كورونا الجديد منع التجول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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