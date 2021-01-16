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بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.. "رئاسة الحرمين" توفِّر جهازًا لتعقيم الكتب والمخطوطات

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بواسطة الأشعة فوق البنفسجية..

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهازًا لتعقيم الكتب والمخطوطات بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضح محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، أن الجهاز على شكل صندوق مكعب من الألمنيوم، مزود بخاصية الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم، ومروحة وفلتر للغبار، ويساهم في تعقيم الكتب والأوراق.

وأضاف "الجابري" بأن الجهاز يتسع لستة كتب، ويتم في الساعة تعقيم أكثر من ١٠٠ كتاب بمعدل ستة كتب في دقيقتين. ويشرف على الجهاز فريق مختص للتأكد من آلية تشغيله وفق المعايير المتبعة التي حددتها الوكالة، كما أن التقنية المستخدمة تزيل مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، مؤكدًا أن نسبة تعقيم الجهاز للكتب 99.9 ٪، ولأكثر من كتاب في الوقت نفسه.

يُشار إلى أن تلك الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

بواسطة الأشعة فوق البنفسجية..

بواسطة الأشعة فوق البنفسجية..

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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