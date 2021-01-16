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البرلمان الإيطالي يصوت على تجديد الثقة لحكومة كونتي

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البرلمان الإيطالي يصوت على تجديد الثقة لحكومة كونتي البرلمان الإيطالي يصوت على تجديد الثقة لحكومة كونتي

مصراوي Masrawy

08:02 م السبت 16 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

يبحث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن مناصرين له في التصويت الوشيك على الثقة داخل البرلمان الإيطالي في ظل الأزمة الحكومية في البلاد.

ويعتزم رئيس التحدث عن الأزمة داخل البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وقبل التصويت على الثقة في حكومة كونتي يسعى رئيس الوزراء أولا إلى بيان أبعاد الأزمة في مجلس النواب التابع للبرلمان يوم الاثنين، ثم في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل.

ومن أجل تجاوز عقبة التصويت على الثقة يحتاج كونتي إلى شركاء جدد، فبعد أن ترك حزب فيفا إيطاليا "تحيا إيطاليا" وهو حزب صغير الائتلاف الحاكم، أي ائتلاف يسار الوسط، فقد كونتي المحامي غير المنتمي لأحزاب أغلبيته البرلمانية وعليه البحث عن أنصار جدد.

وترك حزب فيفا إيطاليا وهو حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي التحالف الحاكم يوم الأربعاء الماضي بسبب الخلاف حول مليارات من مساعدات الاتحاد الأوروبي.

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