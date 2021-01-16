أخبار عاجلة

رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية -
فاوتشي: المستشفيات الأمريكية مليئة بمرضى كورونا والوضع خطير للغاية -
السجن 9 سنوات لرئيس بنك الفاتيكان السابق ومحاميه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بقرصنة منتجات لبنانية

Print
لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بقرصنة منتجات لبنانية لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بقرصنة منتجات لبنانية

مصراوي Masrawy

07:53 م السبت 16 يناير 2021

بيروت - (د ب أ)
اتهمت وزارة الصناعة في لبنان، تركيا وإسرائيل باللجوء إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية واعتماد شعارات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني، معتبرة ذلك قرصنةً واحتيالاً.

وقال الوزارة في بيان مساء اليوم السبت: "تتوجه وزارة الصناعة إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبّتة بالصور التي تظهر بوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني".

واعتبرت الوزارة في بيانها أنّ هذا التعدّي المستجدّ القديم يعتبر احتيالاً وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحقّ سيادة لبنان واقتصاده وصناعته.

وأضاف البيان: "ستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين على الإيعاز إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولاً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة".

ورأت الوزارة أن إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الإغلاق التي يمكن أن تمدّد يضيف إلى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وإيقاف دورته الإنتاجية والتصديرية ويتسبّب في خسارة الصناعيين المصدّرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلاً، بما يفيد المنافسين في الخارج على كسب هذه الأسواق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية