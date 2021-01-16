للسفر الآمن.. مطار أسوان يحصل على شهادة الاعتماد الصحي

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

حصل مطار أسوان الدولي، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كلا من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.

وهنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، جميع العاملين بمطار أسوان، لحصولهم على هذه الشهادة واجتياز تقييم التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجري تطبيقها داخل المطارات من أجل صحة وسلامة المسافرين وبما يكفل توفير مناخ آمن للسفر في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.