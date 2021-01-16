"تشريعية النواب" توافق على 6 قرارات جمهورية باتفاقيات

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية من حيث مطابقتها للدستور والقانون.

وشملت هذه القرارات التي تم عرضها في الاجتماع، قرار رئيس ج.م.ع رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين ج.م.ع واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادي والاجتماعي، الموقعة بتاريخ 2020/10/21.

وقرار رئيس ج.م.ع رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة ج.م.ع والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة في مصر (تايب) الموقع بتاريخ 2020/6/29.

وقرار رئيس ج.م.ع رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين ج.م.ع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و15 ألف يورو الموقع بتاريخ 2020/10/21.

وقرار رئيس ج.م.ع رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 2020/8/6.

وقرار رئيس ج.م.ع رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين ج.م.ع والبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتماني لتمويل مشروع (الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 2020/10/26.

وقرار رئيس ج.م.ع رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة ج.م.ع والوكالة الإسبانية من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في ج.م.ع) بتاريخ 2020/10/27 و2020/11/8.

وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها، اليوم، بحضور هيئة المكتب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيسًا، وإيهاب الطماوي وياسر عبدالجواد وكيلَين، وعلي بدر أمين السر، وأعضاء اللجنة 25 عضوًا.​