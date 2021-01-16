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"إفريقية النواب" توافق على اتفاقية برنامج الأغذية العالمي للتعاون مع جنوب القارة

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"إفريقية النواب" توافق على اتفاقية برنامج الأغذية العالمي للتعاون مع جنوب القارة "إفريقية النواب" توافق على اتفاقية برنامج الأغذية العالمي للتعاون مع جنوب القارة

مصراوي Masrawy

07:15 م السبت 16 يناير 2021

(مصراوي):

وافقت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، خلال اجتماعها اليوم السبت، على قرار رئيس جمهورية العربية رقم 718 لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك، من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجي مُتسق والإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الإفريقية وأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الأهداف الإنسانية والإنمائية المُتفق عليها دوليًّا، وذلك من خلال إجراء حوار بشأن السياسات ونقل المعارف بين بلدان الجنوب وإيفاد الخبراء، فضلًا عن مساعدة الدول النامية على تهيئة هذه الحلول، بما يتماشى مع ظروف بلادهم.

وتتمثل الأولويات الأساسية لبناء شراكة قوية قادرة على الاستمرار بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي في تحديد الدروس المستفادة من جمهورية مصر العربية والدول الإفريقية وأفضل الممارسات المتبعة في مجالات الصمود والحماية الاجتماعية واستراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية، فضلًا عن تسهيل عملية تبادل خبرات الدول، ومعارفها، وممارستها الابتكارية داخل القارة الإفريقية ومع دول شريكة خارج القارة، وذلك في ما يتعلق ببناء القدرة على الصمود، والحماية الاجتماعية، والقضاء على الجوع، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية.

كما تتمثل الأولويات الأساسية في إقامة روابط مع منصات تبادل المعلومات، والمعارف التابعة للاتحاد الإفريقي حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والتزامات إعلان مالابو للاتحاد الإفريقي، إلى جانب إقامة علاقات أوثق بين منصة التعاون وبلدان الجنوب و"آلية التنسيق من أجل إفريقيا" بمصر، وبين مؤسسة بناء القدرات الإفريقية.. وغيرها من المنظمات الإفريقية الإقليمية من ناحية أخرى.

يشار إلى أن انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الشؤون الإفريقية أسفرت عن فوز شريف الجبلي برئاسة اللجنة بالتزكية، ورزق جالي وسعداوي راغب بمنصبَي الوكيلَين، ورشا أبو شقرة بأمانة السر.​

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