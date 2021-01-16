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دهسًا باللودر.. إعدام 450 شيشة مصادرة من مقاهي البحيرة- صور

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دهسًا باللودر.. إعدام 450 شيشة مصادرة من مقاهي البحيرة- صور دهسًا باللودر.. إعدام 450 شيشة مصادرة من مقاهي البحيرة- صور

مصراوي Masrawy

09:38 ص السبت 16 يناير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، اليوم السبت، 450 "شيشة" بعد مصادرتها خلال حملات مرور على المقاهي والكافتيريات.

جرى استخدام اللودر فى التخلص من الشيش وإعدامها بمصنع التدوير، بإشراف لجنة ثلاثية من نائبي رئيس الوحدة، ورئيس قسم الإشغالات.

كانت الوحدة المحلية قد نفذت سلسلة من الحملات للمرور على المقاهي والكافتيريات، أسفرت عن التحفظ على 450 شيشة، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية بمنع تداول الشيشة لمواجهة كورونا.

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