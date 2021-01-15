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ياسر الشرقاوي قارئا.. إذاعة شعائر صلاة الجمعة من مسجد التلفزيون على القناة الثانية

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ياسر الشرقاوي قارئا.. إذاعة شعائر صلاة الجمعة من مسجد التلفزيون على القناة الثانية ياسر الشرقاوي قارئا.. إذاعة شعائر صلاة الجمعة من مسجد التلفزيون على القناة الثانية

مصراوي Masrawy

11:07 ص الجمعة 15 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
تنقل القناة الثانية وإذاعة صوت الشباب والرياضة، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ ياسر الشرقاوي، وتدور الخطبة حول " "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".

من جابنها، أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد وقتها عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والأجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المتضررين من الظروف الاقتصادية التي فرضها انتشار كورونا من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام.

وأكد، أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء، ولا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات، داعيا الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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