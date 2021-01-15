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إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم سيارتين في سوهاج

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إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم سيارتين في سوهاج إصابة 5 أشخاص خلال حادث تصادم سيارتين في سوهاج

مصراوي Masrawy

11:21 ص الجمعة 15 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين بمركز سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بناحية القنابرة دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "أحمد. ع" 39 عامًا سائق ويقيم بناحية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ميكروباص قيادة "علي. ا" 33 عامًا سائق ويقيم بناحية أولاد نصير دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة قائدي السيارتين، "عطيات. هـ" 65 عامًا ربة منزل، "ريما. ي" 21 عامًا ربة منزل وتقيمان بناحية نجع النجار دائرة المركز، "أبو بكر. ي" 54 عامًا مدرس ويقيم دائرة قسم أول سوهاج "من مستقلي السيارة الثانية" بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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