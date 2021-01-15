فصل التيار الكهربائي عن بورتوفيق في السويس بسبب الصيانة

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السويس _ حسام الدين أحمد:

أعلنت محافظ السويس فصل التيار الكهربي عن مدينة بورتوفيق المتاخمة للمجرى الملاحي للقناة، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة في الكابلات والمحولات المغذية للمدينة اليوم الجمعة.

وأوضح بيان صحفي على الصفحة الرئيسية لمحافظة السويس، أنه سيجري قطع التيار الكهربي في الفترة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.

ويشهد حي السويس، أعمال تطوير وصيانة لشبكة الكهرباء والمحولات المغذية لضواحي الحي الذي يضم المديريات الخدمية وأغلب المصالح الحكومية، فضلا عن ميناء بورتوفيق أقدم ميناء بالمحافظة والمطل على المدخل الجنوبي للقناة.