صور.. حملات لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قاد عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة بورسعيد، حملات مكثفة، اليوم الجمعة، على المقاهي والكافتيريات والمطاعم ووسائل النقل العامة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات.

وأشار الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إلى أنه جرى خلال الحملة متابعة التزام قائدي السيارات والركاب بارتداء الكمامات، كذلك رواد الكافتيريات والمطاعم والعاملين بها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار الفيروس.

وأكد على أنه جرى تطبيق الغرامة الفورية ضد المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامات، مناشدا المواطنين الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية.