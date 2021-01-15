إزالة 370 حالة إشغال والتحفظ على 46 "شيشة" في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، حملة موسعة لرفع وإزالة الاشغالات، والتعديات على الطريق بالتعاون مع شرطة المرافق، بهدف استعادة الشكل الحضاري للمدينة، وتيسير حركة المرور.

أسفرت الحملة عن إزالة 370 حالة اشغال وتعدي تنوعت مابين تندات، ولافتات، وباعة جائلين، وفاترينات، كما أغلقت الحملة 143 محلًا مخالفًا والتحفظ على 46 شيشة، وذلك أثناء متابعة التزام أصحاب المقاهي، والمطاعم، والمولات التجارية، والمواطنين في وسائل النقل العام وأماكن التجمعات، بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين