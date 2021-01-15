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: لا إغلاق شامل في البلاد على خلفية كورونا

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روسيا: لا إغلاق شامل في البلاد على خلفية كورونا : لا إغلاق شامل في البلاد على خلفية كورونا

مصراوي Masrawy

11:14 ص الجمعة 15 يناير 2021

موسكو - أ ش أ

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية أنا بوبوفا، اليوم الجمعة، أن حزمة الإجراءات التي أعدت واعتمدت في تسمح بتجنب أي حديث عن إغلاق شامل في البلاد لمواجهة المستجد (كوفيد-19).

وقالت بوبوفا - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن حزمة الإجراءات التي تم تطويرها والتي يتم تنفيذها بشكل صارم، تسمح بتجنب أي حديث عن إغلاق شامل في البلاد، وذلك بخلاف الدول الأخرى".

وأضافت "لا إغلاق شامل في البلاد لدينا"، مشيرة إلى أن جميع المرافق الحيوية في البلاد تعمل بشكلها الطبيعي.

وتابعت أنه "حتى في فصل الربيع كان قطاع الصناعة يعمل بنسبة 70% وكذلك البلاد بالكامل وتعلمنا العيش في هذه الظروف".

وبدأت روسيا في 5 ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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مصراوي Masrawy

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