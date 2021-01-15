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التحالف العربي: تدمير 3 طائرات مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون

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التحالف العربي: تدمير 3 طائرات مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون التحالف العربي: تدمير 3 طائرات مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون

مصراوي Masrawy

11:13 ص الجمعة 15 يناير 2021

الرياض - أ ش أ

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير 3 طائرات حوثية دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه .

وقال المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - اليوم الجمعة- إن الطائرات بدون طيار (المفخخة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (الحديدة) ، مؤكدا اعتراضها وتدميرها.

وأضاف، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لاتفاق (ستوكهولم).

وبيّن العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

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