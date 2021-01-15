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"التحالف": اعتراض وتدمير 3 طائرات "مفخخة" معادية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

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"التحالف": اعتراض وتدمير 3 طائرات "مفخخة" معادية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة "التحالف": اعتراض وتدمير 3 طائرات "مفخخة" معادية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة
صباح اليوم الجمعة .. تم رصد إطلاقها من محافظة الحديدة اليمنية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة.
وأوضح العميد المالكي أن الطائرات بدون طيار (المفخخة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (الحديدة) وتم اعتراضها وتدميرها.
وأضاف أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لاتفاق (ستوكهولم).
وبيّن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول الى حل سياسي شامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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