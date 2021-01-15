مصرع طفلة غرقًا أثناء لهوها في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الجمعة، عقب سقوطها في مسقى مائي، بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إخطارًا من مستشفى جرجا العام بوصول "أرميم. م" 3 أعوام وتقيم بناحية الخلافية دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد عم الطفلة "محمد. ا" 58 عامًا عامل أنه أثناء لهو المذكورة سقطت بمسقى مياه مجاور للمنزل ما أدى إلى غرقها ووفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.