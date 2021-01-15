البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن خدمة الكنيسة القبطية بالفلبين

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس، القمص داود لمعي المسؤول عن خدمة " سان بول" وكهنة كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في جزر الفلبين القس مينا موريس بالعاصمة مانيلا والقس كيرلس هاني بجزيرة تاكلوبن.

واستعرض البابا تواضروس، تقريرًا عن النشاط الرعوي لكنيستنا القبطية بجزر الفلبين خلال عام ٢٠٢٠، وقامت الكنيسة بدور ملحوظ في رعاية وخدمة أبنائها والمجتمع المحيط بها في الفلبين من خلال الاجتماعات الروحية والأنشطة المجتمعية والكورسات المتخصصة والخدمات الصحية التي قدمتها لمساعدة أبنائها والشعب المتضرر من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم افتتاح عيادة الأسنان الخيرية بحضور السفير المصري في الفلبين أحمد شهاب الدين وطاقم السفارة المصرية، وهنأ السفير الكنيسة والشعب بعيد الميلاد المجيد ونقل إلى الكنيسة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدمت الكنيسة، خدمة طبية للجالية الفلبينة بمصر بحضور السفير الفلبيني بالقاهرة.