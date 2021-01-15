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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

10:47 ص الجمعة 15 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الجمعة، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية، واستمرار الرياح.

وأوضح البيان أنه جرى استئناف الحركة الملاحية، والأنشطة البحرية بالميناء .

وأكدت الهيئة في بيانها على انتظام الحركة الملاحية، وأعمال الشحن والتفريغ بكافة مواني الهيئة بمحافظات السويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية.

وتقوم هيئة مواني البحر الأحمر بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية والأحوال الجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

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