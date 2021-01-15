أخبار عاجلة

أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. افتتاح 4 مساجد جديدة في بني سويف

Print
اليوم.. افتتاح 4 مساجد جديدة في بني سويف اليوم.. افتتاح 4 مساجد جديدة في بني سويف

مصراوي Masrawy

10:12 ص الجمعة 15 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف، أنه سيجري افتتاح 4 مساجد جديدة بالمحافظة، اليوم الجمعة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد.

من جانبه أوضح الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المساجد التي سيجري افتتاحها هي مسجد الحاج عيد بقرية الميمون بمركز الواسطى، و مسجدي المختار بعزبة عوض، ونجع عواد بكوم أبو خلاد بمركز ناصر، ومسجد السلام بعزبة الصعايدة بمركز سمسطا.

وأكد الشيخ صفوت نظير أن المساجد تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف وذلك يساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويواجه الأفكار المغلوطة والظلامية التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين الشباب، وجموع المواطنين، مضيفا أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية