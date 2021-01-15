اليوم.. افتتاح 4 مساجد جديدة في بني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف، أنه سيجري افتتاح 4 مساجد جديدة بالمحافظة، اليوم الجمعة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد.

من جانبه أوضح الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المساجد التي سيجري افتتاحها هي مسجد الحاج عيد بقرية الميمون بمركز الواسطى، و مسجدي المختار بعزبة عوض، ونجع عواد بكوم أبو خلاد بمركز ناصر، ومسجد السلام بعزبة الصعايدة بمركز سمسطا.

وأكد الشيخ صفوت نظير أن المساجد تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف وذلك يساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويواجه الأفكار المغلوطة والظلامية التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين الشباب، وجموع المواطنين، مضيفا أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.