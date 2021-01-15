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قتل "حاملة القرآن" في ليلة القدر.. قصة ثالث الهاربين من سجن طنطا

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قتل "حاملة القرآن" في ليلة القدر.. قصة ثالث الهاربين من سجن طنطا قتل "حاملة القرآن" في ليلة القدر.. قصة ثالث الهاربين من سجن طنطا

مصراوي Masrawy

10:06 ص الجمعة 15 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في القاء القبض على المساجين الثلاثة الهاربين، من سجن طنطا العمومي، إثر حفرهم أسفل جدران السجن.
ويرصد "مصراوي"، معلومات عن ثالث الهاربين، من سجن طنطا العمومي، بعد القاء القبض عليه مع هارب آخر، متهم بقتل طفل، ومحكوم عليه بالإعدام، في مصنع طوب بزفتي في محافظة الغربية،

وثالث الهاربين يدعى "شعبان م.ج.ع"، 39 عامًا، نجار مسلح ويقيم بعزبة الشيلان، التابعة لقرية نصرة، بمركز كفر الشيخ، متهم في قضية قتل حملت رقم 29595 لسنة 2018 والمقيدة برقم كلي 3353 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

وأصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، حكمًا قضائيًا بإعدامه عقب موافقة مفتي الديار بعقوبة الإعدام، يوم 20 يونيو 2019، لإرتكابه قتل "صابرين مبارك يوسف مبارك"، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، والملقبة بـ"حاملة القرآن"، بين أوساط قريتها المرابعين، وذلك في فجر يوم 27 رمضان، منذ 3 سنوات.

وتمكنت أجهزة الأمن في مديرية أمن الغربية بالتعاون مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين الهاربين من سجن طنطا العمومي قبل مرور 3 أيام فقط على هروبهم بعد أن ظلوا ينقبون في الجدران على مدار 3 أشهر.

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