وزير السياحة والآثار يفتتح معبد إيزيس في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، يرافقه الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، اليوم الجمعة، معبد إيزيس بأسوان بعد ترميمه ليفتح لأول مرة للزيارة.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام أثار أسوان والنوبة، إن معبد إيزيس من أجمل المعابد المصرية، ولم يكن مفتوحا للزيارة، واستمر العمل فى ترميمه عامان، وشملت أعمال الترميم في معبد إيزيس شملت ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما جرى تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

كما تضمنت أعمال الترميم تحديد مسار الزيارة بداية من دخول المعبد وحتى نهايته، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر بما لا يؤثر عليه كما جرى إنشاء عدد مناسب من الحمامات وحجرات للتذاكر والمفتشين ورجال الحراسة.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد أن معبد إيزيس جرى اكتشافه عام 1871م، ويبلغ طوله حوالي 19م، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة الإلهة إيزيس وثالوث أسوان ( خنوم وساتت وعنقت ) ولم يكتمل بنائه، بُني من الحجر الرملي وله بابان، الباب الرئيسي متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح ندخل منه إلى صالة يفتح عليها ثلاث حجرات، وفي الجدار الشرقي من الحجرة الوسطى ”قدس الأقداس“ نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين.