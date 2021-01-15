الزكاة وأثرها على التوازن المجتمعي.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

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مصراوي Masrawy

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، والتي ستكون بعنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".

ووجهت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.