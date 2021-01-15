أخبار عاجلة

أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية -
قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري -
الخميس.. دار الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية -
أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين -
موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.. كيف تطورت حديقة الأسماك؟

Print
بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.. كيف تطورت حديقة الأسماك؟ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.. كيف تطورت حديقة الأسماك؟

مصراوي Masrawy

03:19 ص الجمعة 15 يناير 2021

كتب - أحمد مسعد:

كشف رئيس الإدارة العامة للحدائق بوزارة الزراعة، الدكتور محمد رجائي، إن وزارة الزراعة لديها خطة عامة لتطوير الحدائق بداية من حديقة الحيوان بالجيزة، وأن هذه الخطة انطلقت منذ عامين بتطوير البنية التحتية للحدائق، وجلب حيوانات جديدة مرورا بتطوير الحدائق بالمحافظات وحديقة الأسماك التاريخية.

قال رجائي، لمصراوي، إن تطوير حديقة الأسماك يتم على 3 مراحل؛ انتهت مرحلتها الثانية، التي تشمل تطوير البنية التحتية في منطقة مفرج الأسماك العملاق، إلى جانب مضاعفة عدد وحدات التفريخ والأحواض.

الحديقة تضم 49 حوضًا للأسماك المتنوعة والنادرة، منها الأسماك النيلية والبحرية والزينة، كما توجد في الجبلاية بانوراما لعرض الأسماك المحنّطة فيما يشبه العرض المتحفي. ويعود تاريخ وجود هذه الأسماك في الحديقة لأكثر من 100عام.

أضاف رئيس الإدارة العامة للحدائق بوزارة الزراعة أنه جر أيضًا تطوير البحيرة الوسطية، وأصبحت عرضًا للأسماك في إشارة إلى جاهزية الحديقة لاستقبال الجمهور. وأنه تم التنسيق مع إدارة الحديقة للدفع بوسائل إنارة ليلية داخل الجبلاية؛ لطرد الخفافيش التي تتخذ من الجبلاية ملجأ لها، موضحًا أن الحديقة شهدت دراسات فنية وعلمية لإعادة الحديقة لسابق عصرها.

وأشار رجائي إلى أن الحديقة شهدت إهمالاً خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن هناك أسماكًا مهددة بالانقراض يتم العمل على إعادتها مرة أخرى من نهر النيل، وهناك مشروع لإطلاق هذه الأسماك في نهر النيل.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية