بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.. كيف تطورت حديقة الأسماك؟

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد مسعد:

كشف رئيس الإدارة العامة للحدائق بوزارة الزراعة، الدكتور محمد رجائي، إن وزارة الزراعة لديها خطة عامة لتطوير الحدائق بداية من حديقة الحيوان بالجيزة، وأن هذه الخطة انطلقت منذ عامين بتطوير البنية التحتية للحدائق، وجلب حيوانات جديدة مرورا بتطوير الحدائق بالمحافظات وحديقة الأسماك التاريخية.

قال رجائي، لمصراوي، إن تطوير حديقة الأسماك يتم على 3 مراحل؛ انتهت مرحلتها الثانية، التي تشمل تطوير البنية التحتية في منطقة مفرج الأسماك العملاق، إلى جانب مضاعفة عدد وحدات التفريخ والأحواض.

الحديقة تضم 49 حوضًا للأسماك المتنوعة والنادرة، منها الأسماك النيلية والبحرية والزينة، كما توجد في الجبلاية بانوراما لعرض الأسماك المحنّطة فيما يشبه العرض المتحفي. ويعود تاريخ وجود هذه الأسماك في الحديقة لأكثر من 100عام.

أضاف رئيس الإدارة العامة للحدائق بوزارة الزراعة أنه جر أيضًا تطوير البحيرة الوسطية، وأصبحت عرضًا للأسماك في إشارة إلى جاهزية الحديقة لاستقبال الجمهور. وأنه تم التنسيق مع إدارة الحديقة للدفع بوسائل إنارة ليلية داخل الجبلاية؛ لطرد الخفافيش التي تتخذ من الجبلاية ملجأ لها، موضحًا أن الحديقة شهدت دراسات فنية وعلمية لإعادة الحديقة لسابق عصرها.

وأشار رجائي إلى أن الحديقة شهدت إهمالاً خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن هناك أسماكًا مهددة بالانقراض يتم العمل على إعادتها مرة أخرى من نهر النيل، وهناك مشروع لإطلاق هذه الأسماك في نهر النيل.​