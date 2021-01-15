صور.. تحرير 53 محضر عدم ارتداء الكمامة الواقية وفض فرح في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وكفر سعد وفارسكور، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وكافة القرارات الصادرة في هذا الشأن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

استهدفت الحملات مناطق بأحياء مدينة دمياط وبعض المناطق بفارسكور، وكذا قرية الوسطاني بمركز كفر سعد، والمرور على بعض المنشآت والمطاعم والكافيتريات، للتأكد من الالتزام بجميع التدابير الوقائية.

وجرى تحرير ٥٣ محضرا، أمس الخميس، بعد رصد مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيها، وكذا غلق وتشميع منشأتين مخالفتين لمواعيد الغلق، فضلاً عن فض فرح بمدينة فارسكور.