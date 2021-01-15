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فرنسا تسجل 21228 إصابة بـ"كورونا" و282 حالة وفاة

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فرنسا تسجل 21228 إصابة بـ"كورونا" و282 حالة وفاة فرنسا تسجل 21228 إصابة بـ"كورونا" و282 حالة وفاة
67758 إصابة جديدة بالفيروس في البرازيل والوفيات 1131

فرنسا تسجل 21228 إصابة بـ

سجلت فرنسا 21228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و282 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الفرنسية في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2851670، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 69313 حالةً.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" أعلن في وقت سابق اليوم، فرض حظر تجول شامل من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ابتداءً من السبت المقبل ولمدة 15 يومًا على الأقل.

في البرازيل، سجلت وزارة الصحة 67758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1131 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 8324294، ويصل عدد الوفيات إلى 207095.فرنسا الجديد البرازيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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