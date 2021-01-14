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اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف

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اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف

مصراوي Masrawy

08:16 م الخميس 14 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، إجراء اختبارات إليكترونية اختيارية لطلاب الشهادة الإعدادية من أي جهاز متصل بالإنترنت (كمبيوتر، لاب توب، موبايل، تابلت)، يشمل ما جرى دراسته في الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن الاختبار التجريبي هو اختبار اختياري "online " لتدريب طلاب الشهادة الإعدادية على أداء الامتحانات وتقييم المستوى، وجرى مراعاة أن يتماشى التطبيق مع كل الأجهزة الإليكترونية ونظم التشغيل بها ليستهدف 55 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية.

وأضافت أن الطالب يحصل في نهاية الاختبار على درجة التقييم وتحديد الأخطاء والإجابات النموذجية للأسئلة، وسيجري الإعلان عن أسماء الطلاب الذين اجتازوا الاختبار في مجموع المواد والحصول على درجات التقييم النهائية، وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير تحفيزاً لهم قبل أداء الامتحانات الورقية عقب استئناف الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

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